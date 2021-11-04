Twitch'te ünlü yayıncıların tüm bilgileri ifşa edildi

04 Kasım 2021 Perşembe, 15:03

Son günlerde Amazon’un sahibi olduğu yayın platformu Twitch, Türkiye’de büyük bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya. Kimliği bilinmeyen kişilerce gerçekleştirilen bu dolandırıcılıkta yayıncılara düzenli olarak bağış atılıyor. Fakat bu bağışlar çalıntı kredi kartlarından yapılıyor ve işin en çarpıcı tarafı, yayıncılarla anlaşmalı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Twitch'de güvenlik sorunlarıyla ilgili tartışmalar sürerken 3 Kasım Çarşamba günü dikkat çeken bir olay yaşandı.



Twitch üzerinde açtığı canlı yayın sırasında Pelin "Pqueen" Baynazoğlu saldırıya uğradı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, Pqueen'in canlı yayında olduğu sırada Bit bağışı yaparak Pqueen'in ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini binlerce kişinin izlediği canlı yayında paylaştı.

"BULUNMAZ MI ZANNEDİYORSUN?"

Pelin Baynazoğlu canlı yayında bu bilgilerin paylaşılmasının ardından "Şimdi hiç üşenmeyeceğim avukatıma yazacağım ve sana bir şey söyleyeyim mi, istediğiniz kadar ağlayın, yalvarın, zırlayın, kendinizi yırtın, istediğinizi yapın... Bulunmaz mı zannediyorsun? Çektiğin karta kadar bulunacak. Şimdi ben bunu Twitch'e şu anda şikayet etsem mesela, ne olacak? Siz kimsiniz be? Ben sizin o çalıştığınız, görüştüğünüz karaktersizlere benzemem haberiniz olsun hepinizin. Kiminle uğraşıyorsunuz ya?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"EVİME GELSELER NE OLACAK"

Twitter hesabı üzerinden de tepki gösteren Pqueen şu ifadeleri kullandı;

"Bütün sinirlerim tepemde bu cesareti yine Twitch' in bu sorumsuzluğundan alıyorlar kendi chatimde engel olabiliyorum ama başka chatte yazsalar ne olacak? Yayın kapalıyken gelip sırf olay çıkartmak için bits gönderseler ne olacak? Evime gelseler ne olacak NEEEEE? "

CANLI YAYINDA PAYLAŞILDI

Pqueen'in hedef alınarak kişisel bilgilerinin paylaşıldığı aynı gün Twitch Bit olaylarına tepki gösteren başka bazı yayıncılar da tehdit edildi. Valorant, Zula yayın ve videoları ile tanınan Growe takma adıyla tanınan Muhammet Ercan'ın da kişisel bilgileri 3 Kasım Salı günü canlı yayınına gelen bir kişi tarafından herkese açık bir şekilde paylaşıldı.

"BU VERİLERE NEREDEN ERİŞTİ"

Tehdit edilen başka bir isim ise YouTube üzerinde 1.8 milyon aboneye sahip olan Burak Güngör oldu. Burak Güngör'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Özelden @feritkw ile benim TC kimlik numaralarımızı, adres bilgilerimizi, doğum tarihlerimiz atıyorlar şu an. Bu verilere bu adamlar nerden erişti?" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Twitch Bit olayları hakkında açtığı canlı yayın sırasında 30 binden daha fazla Bit atılan Güngör'e küfür edilmesinin haricinde, iddiasına göre özel mesaj yoluyla hem kendisinin hem de Ferit "wtcN" Karakaya'nın TC kimlik numarasını ve ev adresini gönderdiklerini dile getirdi. Ferit Karakaya, Twitter'dan Twitch Desteğe yazarak, "Türkiye'de bit bağış bölümünü kapatır mısınız, insanları ve yayıncıları tehdit ediyorlar. Bit mesajlarıyla insanların ev adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerini sızdırıyorlar" dedi.

"BABAM FENALAŞTI"

Güngör ayrıca, babasının fenalaştığını belirtirken, "Babam fenalaştı sizin hayatınızı yakacağım haberiniz olsun" dedi. Attığı tweetlerden yaklaşık bir saat sonra bir güncelleme yayınlayan Burak Güngör, babasının iyi olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

"Adamlar herkesin şahsi bilgilerini toplamış. Bunu yapmak zor bir şey değil zaten her gün bir yer hacklenip verileri çalınıyor" ifadelerini kullanan yayıncı, "Bana yapılan saldırı esnasında; Elrean, Unlost, Wtcn ve benim bilgilerim Discord'a çatır çatır atıldı" diyerek, avukatlar aracılığıyla yetkililere topladıkları her şeyi vereceklerini belirtti.