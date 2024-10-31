Uçakla bile bitmeyen yolculuklar: Dünyanın en uzun uçuş rotaları

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:40

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:40

Uçak, günümüzde mesafeleri kısaltarak farklı kıtalara ve ülkelere ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ancak bazı yolculuklar var ki, uçakla bile saatler süren bir sabrı ve dayanıklılığı gerektiriyor. Uçuş süresi uzun, hatta bazen aktarmalar ve beklemelerle yorucu hale gelen bu rotalar, dünyanın en uzun uçuş deneyimlerinden bazılarını sunuyor. İşte uçakla bile gitmesi çok uzun süren 10 yolculuk...

1. Singapur - New York (18 Saat)

Dünyanın en uzun ticari uçuş rotası olan bu yolculuk, yaklaşık 18 saat sürüyor. Pasifik Okyanusu'nu aşan bu uçuş, doğrudan Singapur’dan New York’a ulaşmak isteyenler için zorlu ama aynı zamanda benzersiz bir seyahat deneyimi sunuyor.

2. Doha - Auckland (17 Saat 30 Dakika)

Katar’ın başkenti Doha’dan Yeni Zelanda’nın Auckland şehrine yapılan bu uçuş, toplamda 17 saat 30 dakika sürüyor. Bu rota, geniş okyanusları ve birkaç kıtayı geçerek uzun bir yolculuk vaat ediyor.

3. Sydney - Dallas (17 Saat 15 Dakika)

Avustralya'nın Sydney kentinden Amerika’nın Dallas şehrine yapılan bu uçuş da oldukça uzun. Büyük okyanus boyunca uzanan bu rota, 17 saat 15 dakika gibi bir süreyle Avustralya’dan ABD'ye uçmanın ne kadar zaman aldığını gösteriyor.

4. Johannesburg - Atlanta (16 Saat 55 Dakika)

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinden ABD’nin Atlanta kentine yapılan bu uçuş, Afrika kıtasını ve Atlantik Okyanusu’nu aşarak neredeyse 17 saat süren yorucu bir yolculuk gerektiriyor.

5. Hong Kong - New York (16 Saat 30 Dakika)

Hong Kong'dan New York’a yapılan bu uzun uçuş, iki kıtayı aşarak 16 saat 30 dakikada tamamlanıyor. Pasifik Okyanusu’nun üzerindeki bu uzun yolculuk, okyanus manzarası eşliğinde geçen saatler anlamına geliyor.

6. Dubai - Los Angeles (16 Saat 20 Dakika)

Dubai’den Los Angeles’a yapılan bu uçuş, dünya turizminin merkezi olan iki şehir arasında 16 saat 20 dakikalık bir yolculuk sağlıyor. Bu rota, Arap Yarımadası'ndan Amerika’nın Batı Kıyısı'na uzanan uzun bir yolculuğu ifade ediyor.

7. Manila - Toronto (15 Saat 30 Dakika)

Filipinler’in başkenti Manila’dan Kanada’nın Toronto kentine yapılan bu uçuş, 15 saat 30 dakika sürüyor. Uzak Doğu Asya’dan Kuzey Amerika’ya uzanan bu rota, dünyanın en uzun uçuşlarından biri.

8. Melbourne - Los Angeles (15 Saat 15 Dakika)

Avustralya'nın Melbourne kentinden ABD’nin Los Angeles şehrine yapılan bu uçuş, Büyük Okyanus boyunca uzun bir yolculuk sağlıyor. Avustralya’dan Amerika’ya doğrudan uçmak isteyenler için oldukça zorlu bir deneyim olabilir.

9. San Francisco - Singapur (15 Saat)

San Francisco’dan Singapur’a yapılan bu uçuş yaklaşık 15 saat sürüyor. Bu rota, Amerika’nın Batı Kıyısı’ndan Asya’nın güneyine uzanan bir yolculuğu temsil ediyor.

10. Paris - Santiago (14 Saat 50 Dakika)

Fransa’nın başkenti Paris’ten Şili’nin başkenti Santiago’ya yapılan bu uçuş, iki farklı yarım küreyi birleştirerek 14 saat 50 dakikalık uzun bir yolculuk sunuyor. Avrupa’dan Güney Amerika’ya yapılan bu uçuş, hem farklı kıtaları hem de kültürleri birbirine bağlayan bir rota.