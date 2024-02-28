Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi, havaların ısınmaya başlamasıyla öne çıkıyor. Halk arasında baharın habercisi olarak anılan cemre düşmesi, yedi gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:46
Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşecek?
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'Üçüncü cemre ne zaman düşecek?' sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İlk olarak havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına cemre düşmesi adı verilir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.


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