Alman aktör Udo Kier, 275 filmdeki rolleri ve ikonik “kötü karakter” performanslarıyla tanınırken, California’da hayatını kaybetti. Peki, Udo Kier kimdir? Udo Kier neden öldü? Udo Kier filmleri...

UDO KİER KİMDİR?

1944 yılında Köln’de doğan Kier, 1960’lı yılların sonlarında başladığı kariyerini Avrupa ve Hollywood’da 200’ün üzerinde yapımla sürdürdü.

Kariyeri boyunca özellikle avangart ve karanlık atmosferli filmlerdeki performanslarıyla öne çıkan oyuncu, “Flesh for Frankenstein” ve “Blood for Dracula” filmleriyle uluslararası alanda tanındı. Dario Argento’nun kült korku filmi “Suspiria” ile geniş kitlelere ulaşan Kier, daha sonra Lars von Trier’in “Europa”, “Dogville” ve “Melancholia” filmlerindeki rolleriyle adından söz ettirdi. Son yıllarda ise “Iron Sky” ve Cannes’da büyük beğeni toplayan “Bacurau”daki performansıyla dikkat çekti.

Güçlü mimikleri ve kendine özgü oyunculuk tarzıyla tanınan Udo Kier, hem bağımsız sinemada hem de ana akım yapımlarda rol alarak çok yönlü bir kariyer oluşturdu. Usta yönetmenlerle çalışan Kier, sinema dünyasında “kült” statüsüne ulaşan nadir oyunculardan biri olarak görülüyor.

UDO KİER FİLMLERİ

1970’ler

Mark of the Devil (1970)

Flesh for Frankenstein (1973)

Blood for Dracula (1974)

Suspiria (1977) – Dario Argento

The Salzburg Connection (1972)

The Story of O (1975)

1980’ler

Lili Marleen (1981) – Rainer Werner Fassbinder

The Island of the Bloody Plantation (1983)

Red Heat (1985)

The Kindergarten (1983)

1990’lar

Europa / Zentropa (1991) – Lars von Trier

My Own Private Idaho (1991) – Gus Van Sant

For Love or Money (1993)

Johnny Mnemonic (1995)

Barb Wire (1996)

Blade (1998) – Deacon Frost’un yardımcısı “Dragonetti” rolü

Armageddon (1998) – küçük rol

The Adventures of Pinocchio (1996)

2000’ler

Shadow of the Vampire (2000)

Dancer in the Dark (2000) – kısa rol

Dogville (2003) – Lars von Trier

Modigliani (2004)

One Missed Call (2008)

Halloween (2007) – Rob Zombie versiyonu

2010’lar

Melancholia (2011) – Lars von Trier

Iron Sky (2012)

Iron Sky: The Coming Race (2019)

Nymphomaniac (2013) – bölüm

The Forbidden Room (2015)

American Animals (2018)

Bacurau (2019) – Cannes övgüsü alan performansı

2020 ve sonrası

Swan Song (2021) – Başrol

The Painted Bird (2020)

MX3D (2022)

My Neighbor Adolf (2022)