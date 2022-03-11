Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2015'te çektiği dizi 15 ülkeye satıldı

Rusya'nın işgali sürerken; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin 2015 yılında çektiği 'Halkın Hizmetkârı2 dizisi 15 ülkeye satıldı. Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli firma, Netflix’le görüşme yaptıklarını da belirtti.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 10:39
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2015'te çektiği dizi 15 ülkeye satıldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin siyasete girmeden önce çektiği "Halkın Hizmetkârı" (Servant of the People) adlı dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli ajans, dizinin yalnızca geçen hafta 15 ülkeye satıldığını açıkladı. Zelenski, 2015 yapımı dizide tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyordu.

NETFLIX İLE GÖRÜŞME YAPILIYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre, AFP haber ajansına konuşan Eccho Rights isimli ajansın ortağı Nicola Soderlund, 20 ülke ile daha konuştuklarını söyledi. Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli firma ayrıca, Netflix’le görüşme yaptıklarını söyledi.

Zelenski'nin canlandırdığı öğretmen Vasiliy Goloborodko, dizide viral olan bir konuşma sayesinde, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor. 



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