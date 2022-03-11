Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2015'te çektiği dizi 15 ülkeye satıldı

11 Mart 2022 Cuma, 10:39

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin siyasete girmeden önce çektiği "Halkın Hizmetkârı" (Servant of the People) adlı dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli ajans, dizinin yalnızca geçen hafta 15 ülkeye satıldığını açıkladı. Zelenski, 2015 yapımı dizide tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyordu.

NETFLIX İLE GÖRÜŞME YAPILIYOR



BBC Türkçe'nin haberine göre, AFP haber ajansına konuşan Eccho Rights isimli ajansın ortağı Nicola Soderlund, 20 ülke ile daha konuştuklarını söyledi. Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli firma ayrıca, Netflix’le görüşme yaptıklarını söyledi.

Zelenski'nin canlandırdığı öğretmen Vasiliy Goloborodko, dizide viral olan bir konuşma sayesinde, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor.