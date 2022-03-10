Son dakika: Zelenski: Hastane saldırısında 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, "15 gündür devletimizi savunuyoruz. Biz direndik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 14:57
Son dakika: Zelenski: Hastane saldırısında 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz direndik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve savunmaya katılan herkes sayesinde köle olmadık. Ve asla olmayacağız. Çünkü bu bizim ruhumuz, bu bizim kaderimiz" dedi. 

Zelenski, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi. 


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