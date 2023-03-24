'Ülkemizde sigaradan her yıl 100 bin civarı insanımızı kaybediyoruz'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:00

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ramazan ayının gelmesiyle beraber, sigaranın sahur ile iftar arasındaki kısıtlı bir zaman diliminde çokça içilmesinin kalp krizi riskini artırıp çeşitli sağlık sorunlarını tetiklediğini, bu sebeple art arda sigara içmek yerine sigaranın azaltılarak tamamen bırakılması gerektiğini belirtti.

"25 YAŞINDA KANSERE YAKALANABİLİYOR"

Aydın, “Sigaranın içindeki zehirler, insanı kansere karşı koruyan p50 genini yok etmektedir. Bu gen, genetik olarak babadan çocuğa geçiyor. Sigara içen bir babanın p50 geni yok olduğundan, çocuk da bu genden yoksun olarak doğmaktadır. Çocuk, hiç sigara içmediği halde 25 yaşında kansere yakalanabiliyor” şeklinde konuştu.

"HER YIL 100 BİN İNSANIMIZI KAYBEDİYORUZ”

Tütün kullanımına bağlı ölümlerin yarıdan fazlasının kalp ve akciğer hastalıklarından kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Sigaranın yol açtığı sağlık sorunlar nedeniyle ülkemizde her yıl 100 bin civarında insanımızı kaybetmekteyiz. Özellikle akciğer kanserinden vefat edenler içinde sigara içenlerin oranı hayli yüksek” diyerek durumun önemine vurgu yaptı.

"SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN CAYDIRICI OLABİLİR”

Oruçla birlikte çok uzun saatler boyunca hem hiçbir şey yenilip içilmediğini, hem de sigara içilmeden uzun süre geçirildiğini söyleyen Aydın, “Sigara içen kişiler oruç tutarken uzun süre sigara içmedikleri için herhangi rahatsızlık duymazlar. İçicilere, birkaç saat daha sigarasız kalabildiği takdirde sigarayı tamamen bırakma şansı doğmaktadır” ifadelerine yer verdi.