Türk müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayata veda etti. Aker, 'Boşvere Boşvere', 'Sana Ne Kime Ne', 'Kim Arar Seni', 'Yok Yok Yalan Deme' ve 'Mavi Boncuk' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imzasını atmıştı. Peki, Ülkü Aker kimdir? Söz yazarı Ülkü Aker neden öldü? Ülkü Aker şarkıları...

ÜLKÜ AKER KİMDİR?

Ülkü Aker 1 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğdu. 1960’lı yılların sonunda yabancı bestelere yazdığı sözlerle Türk pop müziğinde önemli bir rol oynadı. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve Fikret Şeneş gibi isimlerle aranjman akımının önemli temsilcilerinden biri oldu.

Alaturka ve arabesk eserlere de imza atan Aker, Ajda Pekkan, Nilüfer, Selda Bağcan, Sezen Aksu, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman ve Semiramis Pekkan da dahil pek çok başarılı sanatçıyla birlikte çalıştı.

Aker, 2011’de unutulmaz şarkılarına yer verdiği ’35 Yılın Şarkıları’ adlı bir anı albümü çıkardı.

Ülkü Aker'in yazdığı ve bestelediği bazı şarkılar şöyle:

Sana Ne Kime Ne (Ajda Pekkan)

Yok Yok Yalan Deme (Ferdi Özbeğen)

Tek Başına (Ayten Alpman)

Boşvere Boşvere (Ajda Pekkan)

O Günler (Selda Bağcan)

Gönlüm Seninle (Yeliz)

Hey Gidi Günler (Ferdi Özbeğen)

Bazen (Sezen Aksu)

O Karanlık Geceler (Ferdi Özbeğen)

Sarıl Bana (Ajda Pekkan)

Halikarnas (Akrep Nalan)

Yanımda Olsa (Ayten Alpman)

Son Verdim Kalbimin İşine (Seyyal Taner)

Kim Arar Seni (Nilüfer)

Mavi Boncuk (Emel Sayın)

ÜLKÜ AKER NEDEN ÖLDÜ?

