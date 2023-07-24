Uludağ'da ayı otomobilin önüne atladı

Uludağ'da yerleşim yerine gelen ayı kendisini izlemek için yanında duran kişinin aracını fark edince önünü kesip kaputa dayandı.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:20
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Bursa'da dağ yolunda ailesiyle ilerleyen bir otomobil sürücüsü Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ve yavrularını görünce merak edip frene bastı. Anne ayı ve yavruları durumu fark edip kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına geldi. 

Anne ayı otomobilin önünü kesip kaputa yaslandı. Araç sürücüsü ise ayının kaputtan çekilmesiyle hemen gaza yüklenerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ormanda yaşayan ayı ve yavrularının gece geç saatlerde yerleşim birimindeki çöpleri karıştırmak için Sarıalan'a geldiği, çok sayıda kişinin de onları izlemek için araçlarıyla zaman zaman bu civarda beklediği öğrenildi.


Bursa Ayı Uludağ

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