Nesli koruma altında olan 'ormanın hayaleti' vaşak fotokapanla görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olayı “'Ormanın hayaleti vaşak görüntülendi” mesajıyla paylaştı.
Nesli birinci derece koruma altında bulunan vaşakın fotokapana yansıyan görüntüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce sosyal medyada paylaşıldı.
'Ormanın hayaleti vaşak görüntülendi' mesajı ile yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"14'üncü Bölge Müdürlüğümüze bağlı, alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında ülkemizde yaşayan 5 kedi türünden biri olan vaşak görüntülendi. Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanını almıştır. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle beslenir."
Ormanın Hayaleti Vaşak Görüntülendi??— Milli Parklar (@milliparklar) June 13, 2023
??14. Bölge Müdürlüğümüze bağlı, alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında ülkemizde yaşayan beş kedi türünden biri olan Vaşak görüntülendi.
? Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak… pic.twitter.com/tbTmrvLSIb
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