Nadir bir kuş türü olan kaya sıvacısı fotokapanı gagalarken görüntülendi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:53

Güncelleme: 23.07.2023 - 13:54

DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek amaçlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntülere tanıklık ediyor.

Bu çerçevede genel müdürlüğün sosyal medya hesabından kaya sıvacısı kuşunun fotokapanı gagaladığı anlar paylaşıldı.

Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğenildi.