Nadir bir kuş türü olan kaya sıvacısı fotokapanı gagalarken görüntülendi
Kaya sıvacısı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya konulan fotokapanı gagalarken yakalandı.
DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek amaçlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntülere tanıklık ediyor.
Bu çerçevede genel müdürlüğün sosyal medya hesabından kaya sıvacısı kuşunun fotokapanı gagaladığı anlar paylaşıldı.
Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğenildi.
Günaydın ?— Milli Parklar (@milliparklar) July 22, 2023
Fotokapanımıza tıklayan Kaya Sıvacısı kuşu ?? pic.twitter.com/PRN0XwDlbO
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