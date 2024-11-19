Yayınlanma: 19.11.2024 - 21:44

Güncelleme: 19.11.2024 - 21:44

Vergi kayıplarını önlemek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon ticari araca entegre edilmesi planlanan bu sistem, akaryakıt satışlarının dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağlayarak daha şeffaf bir denetim süreci sunmayı hedefliyor. Peki, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar...

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), Türkiye'nin kara taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren araçların kimliklerinin tespiti ve izlenmesi için tasarlanmış yerli ve milli bir sistemdir. Bu sistem, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımını engellemek ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla geliştirilmiştir.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

UTTS sistemi, Türkiye'de 8 milyon ticari araca uygulanması hedeflenen bir projedir. Bu projeyle birlikte, akaryakıt satışları dijital ortamda kaydedilecek ve yasadışı işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanacak. Sistem, akaryakıt satışlarında, pompa yazar kasa cihazlarına taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak aktararak, süreçleri daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirmeyi hedefliyor.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİNDE MONTAJ İÇİN SON SÜRE NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili detaylar netleşti. Dijital altyapı sayesinde taşıtların akaryakıt alım işlemleri kayıt altına alınacak. Ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırması zorunlu olacak. Bu tarihe kadar montaj yapılmayan araç sahipleri, akaryakıt alımlarını gider olarak gösteremeyecek.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ÜCRETİ NEDİR?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için belirlenen ücret, KDV hariç 1.810 TL olarak açıklandı. Bu ücret, montaj hizmetini de kapsıyor. Yeni yıl itibarıyla, bu tutara yıllık Yİ-ÜFE oranında bir zam yapılacağı ifade edildi.