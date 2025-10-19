'Uluslararası Sanatçı' ünvanı aldı: İngiltere’den Mustafa Sandal'a ömürlük vize

90’lı yıllardan itibaren “Aya Benzer”, “İsyankar”, “Araba”, “Pazara Kadar”, “Jest Oldu” gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinin efsaneleri arasına giren Mustafa Sandal, kariyerine uluslararası bir başarı daha ekledi.

Ünlü şarkıcı, İngiltere Sanat Konseyi tarafından “uluslararası sanatçı” statüsüne layık görülen ilk Türk şarkıcı oldu. Bu unvan sayesinde Sandal, ömür boyu geçerli global sanatçı vizesi ve oturum hakkı kazandı. Böylece İngiltere, tarihinde ilk kez bir Türk müzisyene bu ayrıcalığı tanımış oldu.

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

“İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum! Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım pozitif enerjiyi dünyanın dört bir yanına taşımak için çalıştım. Türk'ün enerjisini pop müzikle dünyaya aktarabildiğimi görmek hepimiz adına büyük gurur.”

Mustafa Sandal’ın bu başarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü isme tebrik mesajları yağdı.