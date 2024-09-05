Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı
44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
'Hep Yek', 'Ver Kaç', 'Ailece Şaşkınız', 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ve 'Kıbrıs Zafere Doğru' isimli filmlerin yanı sıra; 'Esaretin Bedeli', 'Takım Çantası', 'Gugukkuşu', 'Orjinal Kopya' gibi bir çok tiyatro oyununda yer alan Umut Avcı, yaşamını yitirdi.
Acı haberin ardından oyuncu Levent Can, Umut Can ile yıllar önce bir tiyatro oyununda oynadığını ifade ederek üzüntüsünü şu sözlerle ifade etmişti:
"Çok üzüldüğüm bir haber bu... Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim."
Umut Avcı'nın cenazesi, Edirne Eski Camii'nden kaldırıldı.
44 yaşında hayata veda eden Umut Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.
Umut Avcı'nın cenazesi, Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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