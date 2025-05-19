Umut hep var! Belediye kanseri yenen çocuğun hayali için harekete geçti: 'Oğlum kanseri yendi balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?'

Baba ve oğlunun bu duygusal isteği kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi, onlara destek vermek için bir araya gelmek istedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak, sosyal medya üzerinden Samet Demir ve oğluna cevap verdi.
BELEDİYE KANSERİ YENEN KÜÇÜK ÇOCUK İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEYECEK
Başkan Yeğin, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum." diyerek, aileye moral kaynağı oldu.
Başkan Yeğin'in daveti, baba ve oğul için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Sancaktepe Belediyesi, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıklara başladı. 25 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte, kanseri yenen küçük çocuk, istediği gibi balonlar gökyüzüne doğru umut dolu bir yolculuğa çıkacak.
Evladının bu özel gününde bir baba olarak yaşadığın mutluluğu yürekten paylaşıyoruz kıymetli kardeşim.— Alper Yeğin (@alperyegin_) May 17, 2025
25 Mayıs’ta Meydan Park’ta, bu güzel buluşmaya tanıklık etmek için biz de orada olacağız. Tüm komşularımızı bekliyoruz. pic.twitter.com/cgfQWa1Bya