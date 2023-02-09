Umutlar tükendi... Taha Duymaz'dan gelen haberler kötü
Yayımladığı yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'a henüz ulaşılamadı. Ailesiyle enkaz altında olduğu öğrenilen Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeler...
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Felakette 4. güne girilirken şu ana kadar 16 bin yurttaş hayatını kaybetmiş durumda. Binlerce yurttaş yaralanırken binlerce yurttaş da enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.
HER ENKAZA GİTTİK DENİLİYORDU
Öte yandan yetkililer her enkaza gittik açıklaması yapmıştı. Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı paylaşımlarla üzücü bir gerçek ortaya çıktı.
Yayımladığı yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın ailesiyle birlikte enkaz altında olduğu öğrenildi.
ÇALIŞMALAR 4. GÜNDE BAŞLADI
Taha Duymaz'ın bulunduğu bina için günlerdir ailesi arama çalışması yapılmasını istiyordu. Seslerini bir türlü duyuramayan Duymaz ailesi, sosyal medya fenomenlerinin desteğiyle çalışmaların başlatılmasını sağlamıştı.
Sosyal medya fenomeni CZN Burak başta olmak üzere çok sayıda fenomen Taha Duymaz'ın bulunduğu binanın önüne giderek yetkililere seslenmişti. Bu gelişme üzerine yetkililer arama çalışması başlatmıştı.
Depremin üzerinden 86 saat geçmesine rağmen Taha Duymaz'dan henüz bir haber alınamadı. Duymaz'ın hayranları ve ailesinin umutları giderek tükeniyor.
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