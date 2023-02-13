Umutlar yıkıldı.. Taha Duymaz'dan kötü haber geldi
Günlerdir göçük altında kalan Taha Duymaz için arama kurtarma çalışmaları devam ederken kötü haber geldi.
Günlerdir Taha Duymaz'ın bulunduğu evde enkaz çalışmaları için çabalayan CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, arama kurtarma görevlileriyle konuştuğu videoyu paylaşmıştı. Görevliler yapmış olduğu açıklamada ''Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var'' ifadelerine yer vermişti.
HAYRANLARI YIKILDI
Yapılan bu açıklamanın ardından Taha Duymaz'ın hayranları yıkıldı. Taha'nın 8 gündür enkaz altında olduğunu belirten hayranları bir 8 gün daha Taha'nın enkaz altından sağ çıkmasının mümkün olmadığını belirterek tepki gösterdiler.
AİLESİ GÜNLERCE SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI
Depremin ilk günlerinde Taha Duymaz'ın ailesi seslerini duyurmaya çalıştı. Enkazda arama kurtarma çalışmalarının başlaması için yetkililere seslenen Taha Duymaz'ın ailesi sesini ancak CZN Burak'ın enkaz alanına gelmesiyle duyurabilmişti.
ACILARINI YAŞAYAMIYORLAR
Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar ve ünlü isimler Taha Duymaz'ın aslında enkaz altında olmadığını iddia ettiler. Olayın tamamen reklam amaçlı olduğunu iddia eden ünlü isimlere Taha Duymaz'ın ailesi ve CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir sert sözlerle tepki gösterdi.
ÇOK YAŞAMAM DEMİŞ
Taha Duymaz'ın bir kaç önce yaptığı bir açıklama ise hayranlarını derinden üzdü.
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