UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yapıda 4 yılda 2,5 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 21:38

Güncelleme: 08.03.2024 - 21:38

Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde bulunan ve "Tarihin Sıfır Noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri, 2019 yılında resmi açılışını yapmasının ardından geçen sürede 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe'nin dünya tarihini değiştiren önemli bir merkez olduğunu belirterek, elde edilen buluntuların dünya arkeolojisi için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Göbeklitepe'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, dünya arkeolojisi açısından önemli sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Uludağ, bölgeye olan ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2018'de giren Göbeklitepe, Türkiye'nin önemli turistik destinasyonlarından biri haline geldi.

Celal Uludağ, bölgede devam eden kazı çalışmalarının, Göbeklitepe'nin ziyaretçi ilgisini daha da artıracağını ve gelecek yıllarda önemli buluntulara ev sahipliği yapacağını belirtti. Göbeklitepe'nin dünyanın en eski tapınak kalıntılarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Uludağ, bölgeye gelen ziyaretçilerin antik yapıları gördüklerinde büyük bir hayranlıkla karşılaştıklarını ifade etti.