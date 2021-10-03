Ünlü fizikçi Einstein'ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı

Nobel Ödül Kurumu tarafından ünlü fizikçi Albert Einstein'ın lise karnesi paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 13:06
Ünlü fizikçi Einstein'ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı
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Nobel Ödül Kurumu, Einstein'ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesi paylaştı. 

Sosyal medya hesabından Einstein'ın karnesini paylaşan Nobel Kurumu, lisede ünlü fizikçinin matematikte iyi olduğunu belirtti.

Açıklamayla birlikte Einstein'ın notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, "Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı=en yüksek, 1=en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi" ifadelerini kullandı.


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