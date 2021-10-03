Ünlü fizikçi Einstein'ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı
Nobel Ödül Kurumu tarafından ünlü fizikçi Albert Einstein'ın lise karnesi paylaşıldı.
Nobel Ödül Kurumu, Einstein'ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesi paylaştı.
Sosyal medya hesabından Einstein'ın karnesini paylaşan Nobel Kurumu, lisede ünlü fizikçinin matematikte iyi olduğunu belirtti.
Açıklamayla birlikte Einstein'ın notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, "Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı=en yüksek, 1=en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi" ifadelerini kullandı.
Contrary to a widespread myth, @AlbertEinstein was good at mathematics in high school.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2021
This certificate of maturity was issued to Einstein at the age of 17. In the scoring, six = highest, 1 = lowest grade. The photo was taken the same day he received his grades #OTD in 1896. pic.twitter.com/aljTw10t8X
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