Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:46

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:46

Hafif radyoaktif bir besin olmasına karşın, muzun faydaları saymakla bitmez. Uzmanlara göre, bir orta boy muz 100'ün biraz altında kalorinin yanı sıra lif, potasyum, B6, C vitamini, magnezyum ve manganez gibi temel besin maddelerinin yanı sıra çeşitli antioksidanlar içerir.

Floem demetleri de farklı değildir.

Floem esasen bir bitkinin iç tesisatıdır ve fotosentezden elde edilen şeker ile diğer besleyici ürünleri pompalamak için tüp görevi görür. Bu tüplerin, bu önemli görevi yerine getirmeleri için özellikle sağlam olmaları gerekir, bu nedenle muzun geri kalanına kıyasla daha karmaşık lif türlerinden oluşurlar.

Floemler çok lezzetli olmasalar da rahatsız edici bir tada sahip değildir. Muzların olgunlaşmasında önemli bir yere sahiptirler. Aynı zamanda birçok vitamin içerirler. Aslında çöpe attığımız şey sadece muzun büyümesine yardımcı olan ipçikler değil, birer sağlık kaynaklarıdır.



BerkleyRD'nin Baş Bilim Sorumlusu Nicholas D. Gillitt, Ocak 2023'te Huffington Post'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

"Floem demetlerini özel olarak test etmemiş olsak da, besin değerlerinde bir fark olması muhtemeldir. Belirli bir işi yapmak üzere tasarlandıklarından ve muhtemelen bu işi destekleyen tanımlanmış bir yapıya sahip olduklarından, normal yenilebilir muz etinden farklı bir bileşik profiline sahip olmaları beklenir."

Aslında muzlardaki bu şeritlerden hoşlanmayanlar sadece insanlar değil. Viral videolar, birçok maymunun bir muzu soyarken aynı zamanda lifleri de soyduğunu gösteriyor.

Monkeys don’t like the stringy bits on bananas either!!! don’t know what to do with this info yet but it makes me happy to know. pic.twitter.com/lV6mZ4BUT4 — Nature is Amazing ?? (@AMAZlNGNATURE) April 11, 2023

Ancak, muzların temel olarak ekili ve evcilleştirilmiş bir bitki olduklarını ve bu nedenle insan yerleşimlerinin çevresinde olmadıkça vahşi maymunların muzlarla karşılaşmayacaklarını da hatırlatmakta fayda var.

MUZ KABUĞU YENİR Mİ?

Muz kabuğu genellikle yenmez olarak kabul edilir, özellikle batı ülkelerinde. Bununla birlikte, bazı kültürlerde muz kabuğu, çeşitli yemeklerin hazırlanmasında kullanılır. Muz kabuğunun yenilebilir olduğunu ve sağlık yararlarına sahip olduğunu belirten bazı çalışmalar vardır.

İşte muz kabuğu hakkında bazı faydalı bilgiler:

Besin Değeri: Muz kabuğu, lif, potasyum ve B vitaminleri gibi bazı besin maddelerini içerir. Ayrıca, antioksidan özelliklere sahip polifenoller ve triptofan içerir.

Yenilebilirlik: Muz kabuğu yenilebilir, ancak genellikle sert ve acıdır. Yine de, bazı yemek tariflerinde, özellikle pişirildiğinde veya doğranıp karıştırıldığında kullanılabilir.

Tüketim Şekilleri: Muz kabuğunu kullanmanın bazı yolları arasında onu smoothie'lere eklemek, reçel yapmak veya hatta bazı kültürlerde kızartmak veya haşlamak bulunur.

Sağlık Yararları: Muz kabuğunun lif içeriği sindirim sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, içerdiği bazı bileşiklerin cilt sağlığına faydaları olabileceği düşünülmektedir.

Muz kabuklarının yıkanması ve mümkünse organik muz kullanılması önemlidir, çünkü tarımsal kimyasallar ve pestisitler kabukta birikebilir. Ayrıca, bazı insanlar muz kabuğunun dokusunu veya tadını hoş bulmayabilirler.

"BİTKİLER İÇİN MÜKEMMEL BİR GIDA"

Muz kabuğunu tüketmeden önce, özellikle herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya kabukların yiyecek olarak kullanımı konusunda endişeleriniz varsa bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir.

Zira muz kabuğu, herkes tarafından iyi tolere edilmeyebilir ve bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara veya sindirim sorunlarına neden olabilir.

Muz kabuğunu diyetinize dahil etmenin en iyi yolu, onu diğer yiyeceklerle birlikte pişirerek veya karıştırarak deneyimlemektir.

Kabukları çiğneme fikri, haklı olarak, pek iştah açıcı gelmeyebilir, ancak muz kabuklarını birkaç gün suda bekletmek onları israf etmekten kaçınmanın iyi bir yoludur. Bu, bazı besinlerin suya karışmasına izin vererek onu iç mekan bitkileri için mükemmel bir gıda haline getirir.

MUZUN FAYDALARI

Muz, besleyici bir meyve olup pek çok sağlık faydasına sahiptir. İşte muzun bazı önemli faydaları:

Enerji Kaynağı: Muz, doğal şekerler (fruktoz, glikoz ve sakkaroz) ve lif içerir. Bu, hızlı enerji sağlamasına ve enerji seviyelerini artırmasına yardımcı olur.

Potasyum İçeriği: Muz, yüksek potasyum içeriğiyle bilinir. Potasyum, kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Sindirim Sağlığı: Lif bakımından zengin olması nedeniyle, muz bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemine yardımcı olur ve kabızlık problemini azaltabilir.

Stres azaltıcı etkisi: Muz, doğal bir mood iyileştirici olarak bilinen triptofan içerir. Ayrıca B6 vitamini, stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.

Kalp Sağlığı: Lif, potasyum, C vitamini ve B6 vitamini içeriğiyle muz, kalp sağlığı için de faydalıdır.

Mide Sağlığı: Muz, mide astarını koruyan ve asit reflüsü veya mide ülseri gibi durumların etkilerini hafifleten doğal bir anti-asid etkiye sahiptir.



Diyabet Yönetimi: Orta derecede tüketilen muz, düşük ila orta glisemik indeks değerine sahip olduğundan, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Ancak, diyabetli bireylerin tüketim miktarına dikkat etmeleri önemlidir.

Kilo Yönetimi: Lif bakımından zengin olması nedeniyle, muz tokluk hissi sağlar ve bu da kilo yönetimine yardımcı olabilir. Ayrıca, egzersiz sırasında ve sonrasında muz yemek, kas kramplarını ve yorgunluğu önlemeye yardımcı olabilir ve egzersiz sonrası iyileşmeyi hızlandırabilir.

Cilt Sağlığı: Muz, C vitamini ve manganez gibi cilt sağlığı için faydalı besinler içerir. Muz püresi cilde uygulandığında, cilt sağlığını iyileştirebilir ve cilt problemlerine karşı koruyucu bir etki sağlayabilir.

UYARI!

Bu faydaların yanı sıra, muzun aşırı tüketimi özellikle böbrek sorunları olan bireylerde dikkatle ele alınmalıdır, çünkü yüksek potasyum içeriği bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Herhangi bir besin maddesini diyetinize eklerken veya mevcut sağlık koşullarınızla ilgili endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneline danışmak her zaman en iyisidir.