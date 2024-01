Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Hafif radyoaktif bir besin olmasına karşın, muzun faydaları saymakla bitmez. Uzmanlara göre, bir orta boy muz 100'ün biraz altında kalorinin yanı sıra lif, potasyum, B6, C vitamini, magnezyum ve manganez gibi temel besin maddelerinin yanı sıra çeşitli antioksidanlar içerir.

Floem demetleri de farklı değildir.

Floem esasen bir bitkinin iç tesisatıdır ve fotosentezden elde edilen şeker ile diğer besleyici ürünleri pompalamak için tüp görevi görür. Bu tüplerin, bu önemli görevi yerine getirmeleri için özellikle sağlam olmaları gerekir, bu nedenle muzun geri kalanına kıyasla daha karmaşık lif türlerinden oluşurlar.

Floemler çok lezzetli olmasalar da rahatsız edici bir tada sahip değildir. Muzların olgunlaşmasında önemli bir yere sahiptirler. Aynı zamanda birçok vitamin içerirler. Aslında çöpe attığımız şey sadece muzun büyümesine yardımcı olan ipçikler değil, birer sağlık kaynaklarıdır.



BerkleyRD'nin Baş Bilim Sorumlusu Nicholas D. Gillitt, Ocak 2023'te Huffington Post'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

"Floem demetlerini özel olarak test etmemiş olsak da, besin değerlerinde bir fark olması muhtemeldir. Belirli bir işi yapmak üzere tasarlandıklarından ve muhtemelen bu işi destekleyen tanımlanmış bir yapıya sahip olduklarından, normal yenilebilir muz etinden farklı bir bileşik profiline sahip olmaları beklenir."

Aslında muzlardaki bu şeritlerden hoşlanmayanlar sadece insanlar değil. Viral videolar, birçok maymunun bir muzu soyarken aynı zamanda lifleri de soyduğunu gösteriyor.

Monkeys don’t like the stringy bits on bananas either!!! don’t know what to do with this info yet but it makes me happy to know. pic.twitter.com/lV6mZ4BUT4