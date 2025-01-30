Ünlü isim Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu: İlhami’nin babası geliyor
Show TV’nin; üç sezondur yayınlanan, Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne ünlü bir isim konuk oluyor. Usta oyuncunun rolü de netlik kazandı.
Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Eylem Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisine ünlü oyuncu Hamdi Alkan konuk oluyor.
Şu sıralar "Baldız" adlı filmde hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Alkan, dizide "Ulvi" karakterine hayat verecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alkan, Fatih Gühan’ın canlandırdığı İlhami’nin babası olarak izleyici karşısına çıkacak. Oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikâyeye dahil olacak olan Ulvi karakteri, dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli gelişmelere yol açacak.
Etiketler: #kızılcık şerbeti #Hamdi Alkan
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