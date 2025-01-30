Ünlü isim Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu: İlhami’nin babası geliyor

Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:35

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:35

Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Eylem Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisine ünlü oyuncu Hamdi Alkan konuk oluyor.

Şu sıralar "Baldız" adlı filmde hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Alkan, dizide "Ulvi" karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alkan, Fatih Gühan’ın canlandırdığı İlhami’nin babası olarak izleyici karşısına çıkacak. Oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikâyeye dahil olacak olan Ulvi karakteri, dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli gelişmelere yol açacak.