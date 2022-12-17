Ünlü isimlere ve sosyal medya fenomenlerine 'örtülü reklam' cezası
Sosyal medyada aktif olan ve aralarında Gülben Ergen'den Gamze Erçel'e pek çok ismin de bulunduğu kullanıcılara 'örtülü reklam yaptığı' için ceza kesildi.
Reklam Kurulu, sosyal medyada reklam yaptığı ancak reklam yaptığını #işbirliği veya #reklam etiketi ile belirtmediği fark edilen ünlülere ceza kesti.
Aralarında Gülben Ergen, Gamze Erçel ve Nisa Bölükbaşı'nın da yer aldığı, sosyal medyada örtülü reklam yapan birçok isme Reklam Kurulu'ndan ceza geldi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, gelen şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 'gamze_ercel' isimli Instagram hesabından yaptığı üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.
Markaya ve ürünlerine yönlendirme yapılmak için Erçel'in örtülü reklam yaptığını tespit eden kurulun, Erçel'e 155 bin 712 lira ceza kestiği belirtildi.
GÜLBEN ERGEN DE CEZA ALDI
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e de örtülü reklam yaptığı için ceza geldi. 'gulben123' isimli Instagram hesabı üzerinden cilt bakım ürünü tanıtımı yapan ve tanıtım ibaresini kullanmayan şarkıcının da markanın örtülü reklamını yaptığı aktarıldı.
Kuruldan ceza alan diğer isimler arasında eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın da yer aldığı biliniyor.
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