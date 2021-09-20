Ünlü komedyen Anthony Johnson ölü olarak bulundu
Ünlü aktör ve komedyen Anthony Johnson, bir mağazada ölü olarak bulundu.
Los Angeles'ta bir mağazada ölü olarak bulunan kişinin Friday'de Ezal'ı oynayan ünlü oyuncu Anthony Johnson olduğu açıklandı. TMZ'ye konuşan Johnson'un yeğeni, komedyenin Los Angeles'ta bir mağazada ölü olarak bulunduğunu açıkladı.
55 yaşında hayatını kaybeden Johnson'ın hastaneye kaldırılmadan önce öldüğü öğrenildi.
ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Johnson'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.
House Party'deki E.Z.E. rolüyle üne kavuşan oyuncu, başarılı bir stand-up kariyeriyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 50 film ve tv şovunda yer aldı. Oynadığı filmler arasında Cehennem Silahı 3, Menace II Society, Martin, The Players Club sayılabilir.
90'ların en popüler komedilerinde hep yer aldı.
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