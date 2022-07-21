Ünlü komedyen Tolga Çevik'e ifşa şoku!
Sosyal medyada bir kullanıcı, ünlü komedyen Tolga Çevik’in kimlik numarasını ele geçirdikten sonra videolu bir paylaşım yaptı. Kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini gören Çevik mahkemeye başvurdu.
Ünlü komedyen Tolga Çevik'in kişisel bilgileri ele geçirildi. Çevik'in bilgilerini ele geçiren Emir T. isimli sosyal medya kullanıcısı, kişilerin T.C. kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda vergi dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in T.C. kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu.
"HEDEF GÖSTERİLDİM"
Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, videodan haberdar olan Çevik, mahkemeye başvurdu. Bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası videoya erişim engeli getirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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