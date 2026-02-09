Ünlü oyuncu Begüm Kütük'ün acı günü: Babasını kaybetti

Sinema ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Begüm Kütük, aile acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Celalettin Kütük hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya mecraları üzerinden takipçileriyle paylaşan Kütük, derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

"KELİMELERİN ANLATAMAYACAĞI BİR BOŞLUK"

Babasının vefatının ardından duygusal bir veda metni kaleme alan Begüm Kütük, paylaşımında babasına duyduğu özlemi ve minneti şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk... Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi."

SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Kütük'ün bu acı paylaşımının ardından, aralarında çok sayıda ünlü ismin ve meslektaşının da bulunduğu takipçileri taziye mesajlarıyla destek oldu. Sosyal medya üzerinden oyuncuya sabır dileyen dostları, Celalettin Kütük’e Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.