Ünlü oyuncu Fraser Olender elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi

Amerikan reality televizyon programı Below Deck'in yıldızlarından Fraser Olender, elektronik sigara nedeniyle ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıkladı. 33 yaşındaki Olender, elektronik sigara zehirlenmesi sonucu kalp krizi geçirdiğini ve akciğerinde ciddi hasar oluştuğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Olender, birkaç hafta önce şiddetli göğüs ağrısı ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yapılan tetkiklerin ardından oyuncuya "elektronik sigara zehirlenmesi" teşhisi konuldu.

Kalbe kan taşıyan atardamarların aniden kasılarak kapandığını ifade eden Olender, “Bu spazm kan akışını azaltarak kalp krizi geçirmeme yol açtı. Bir tıkanıklıktan değil, spazm sırasında kalbimin yeterince oksijen alamamasından kaynaklandı” dedi.

"BU KADAR APTALCA BİR ŞEY UĞRUNA ÖLEBİLİRDİM"

Hastanede bir hafta tedavi gördüğünü ve şu anda iyileşme sürecinde olduğunu belirten Olender, yaşadığı deneyimin kendisine elektronik sigaranın gerçek risklerini gösterdiğini vurguladı. Ünlü isim, “Bu kadar aptalca bir şey uğruna ölebilirdim. Eğer bu hikâye bir kişinin bile elektronik sigarayı bırakmasına yardımcı olursa anlatmaya değer” ifadelerini kullandı.

Olender, yaşadığı olaydan bu yana elektronik sigaraya dokunmadığını ve bir daha kullanmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.