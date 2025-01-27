Ünlü oyuncu Füsun Demirel, oğlunun uçakta yediği yemekten dolayı zehirlendiğini duyurdu

Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:23

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:23

Ünlü oyuncu Füsun Demirel, yarıyıl tatilinde ailesiyle birlikte Dubai’ye yaptığı seyahat dönüşünde yaşanan talihsiz bir olayla gündeme geldi.

25 Ocak’ta Türkiye’ye dönen Demirel, oğlu Mehmet İlkem Şen’in Pegasus’a ait uçakta yediği tavuklu wrap nedeniyle zehirlendiğini ileri sürdü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ



Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava yolu şirketine sert tepki gösterdi.

Zehirlenme sonrası hastaneye kaldırılan oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını belirten ünlü oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Demirel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün (25.01.25) sabah 03.20'de Dubai'den kalkan, Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adli vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikâyetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim. Kimse Pegasus’a ait uçakta tavuklu sandviç yemesin. Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz. Pegasus, insanlara bozuk tavuklu sandviç yedirecek kadar mı küçüldünüz? Oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Sizden şikâyetçiyim."

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA



Füsun Demirel’in paylaşımının ardından Pegasus Hava Yolları, destek sayfasından bir açıklama yaparak sürecin şeffaf bir şekilde takip edildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, misafirlerimizin sağlığı ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Füsun Hanım’ın değerli geri bildirimi tarafımıza ulaşır ulaşmaz konuyla ilgili hızlı bir aksiyon alınmış, gerekli tüm incelemeler başlatılmıştır.

Uçuşlarımız sırasında sunulan ikramlarla ilgili en yüksek hijyen standartlarını uygulayan, ikramın sağlıklı ve taze olması için üretim ve servis sürecindeki tüm ölçüm, kontrol ve analizleri bir gıda güvenlik yönetim sistemi içinde titizlikle yürüten tedarikçimiz TURKISH DO & CO ile durum bize ulaşır ulaşmaz derhal paylaşılmıştır. Uçakta sunulan ürünlerden bir şahit numune prosedür gereği daima muhafaza edilmekte olup, bu konu özelinde de şahit numune detaylı analiz için tedarikçimiz tarafından ilgili laboratuvara bu sabah itibarıyla gönderilmiştir.

Konuyla ilgili gerekli incelemeler tamamlandığında, Füsun Hanım’a sürece dair bilgilendirme yapılacaktır. Amacımız, misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaktır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Füsun Hanım’a ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."