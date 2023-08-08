Ünlü oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde satış yaparken görüntülendi
Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği 'Pusat' rolüyle hafızalara kazınan ve birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Görkem Sevindik’in Kocaeli Şehir Hastanesi kantininde satış yaptığı görüntüler gündem oldu.
Söz, Kurtlar Vadisi, Ramo gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Görkem Sevindik oynadığı rollerle konuşulmaya devam ediyor.
En son Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Sevindik’in, son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’nde satış yaptığı anlar sosyal medyada yer aldı.
36 yaşındaki ünlü oyuncunun Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininin işletmesini aldığı iddia edildi.
Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı.
Adanalı olan Sevindik şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor.
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