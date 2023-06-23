Ünlü oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:12

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:13

Oyuncu Görkem Sevindik, Bebek'te motoru ile seyir halindeyken park halindeki otomobilden inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu kaza yaptı.

Bir süre yerde sürüklenen Sevindik'in yardımına çevredekiler koştu. Kazadan sonra ayağa kalkan Sevindik'in eli kanadı. Darbe alan eline bir süre pansuman yapan ünlü oyuncuya çevrede bulunan ve kazayı gören yurttaşlar da yardım etti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre hasar gören motorunu kaza yerinde bırakan Görkem Sevindik, daha sonra arkadaşını çağırarak hastaneye gitti. Sevindik'in elinde kırıklar olduğu ve alçıya alındığı öğrenildi.

"ELİMDE KIRIK VAR VE ALÇIYA ALINDI"

Kazadan sonra sağlık durumunu merak eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görkem Sevindik, "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu" şeklinde konuştu.