Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki sauna patladı, annesi ölümden döndü

Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 08:54
Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki sauna patladı, annesi ölümden döndü
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Ortaköy'deki lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.

Sabah'ın haberin göre, Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü. İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.

'EVİM ENKAZA DÖNÜŞTÜ'

Kaplan, "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.


Meral Kaplan

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