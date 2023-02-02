Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki sauna patladı, annesi ölümden döndü
Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı
Ortaköy'deki lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.
Sabah'ın haberin göre, Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü. İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.
'EVİM ENKAZA DÖNÜŞTÜ'
Kaplan, "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Biden'ın evi aranıyor
- Görüntüler infial yaratmıştı: İfadesi pes dedirtti