Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan depremde hayatını kaybeden Eylem Şafak Aydın'a veda: 'Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım...'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:04

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 13:04

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından 40 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

Söz konusu depremlerde Hatay’da yaşayan tiyatrocu Orhan Aydın’ın kızı yaşayan Eylem Şafak Aydın da hayatını kaybetti.

Arkadaşı Eylem Şafak Aydın’ı kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu Mine Tugay Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

"BANA EMANET KIZ KARDEŞİM..."

Tugay, söz konusu paylaşımda şöyle dedi:

"Şiirlerin, mektupların, hüzünlerin, umutların, isyanların, gülüşlerin hepsi içimde, bana emanet kız kardeşim... Göz yaşım ol istemezdim. Kızma. Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım..."

"ÇOK ÖFKELİYİM KIZ KARDEŞİM"

Mine Tugay, daha önce yaptığı bir başka paylaşımda ise arkadaşıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son sözlerin ‘ufak tefek yaralarım var ama iyiyim’miş Eylem. Sen Lilith’im, gençliğim, Bizans kraliçemdin benim. Hayatına değdiğin her insanın seni hep sarıp sarmalama, sana sığınma, seninle yaşama göğüs germe, hayatı dibine kadar yaşama isteklerinin dolup taştığını biliyorum. Sen buradan gidene kadar o beş gün boyunca bana yaşattığın umut için, tükendiğim her anda beni tekrar umuda çektiğin için, bana umut gerçekten nedir öğrettiğin için teşekkür ederim arkadaşım. ‘Bu kadar mı çaresisiz?’ dedim günlerce gelmeyen vinç yüzünden seni kurtarmak için çalışan insanlara… ‘Evet, bu kadar çaresisiz’ dediler. İnanmadım buna, bütün kötü şeye rağmen direndiğini biliyordum çünkü… Biz yetişemedik Eylem, biz senin gibi güzel ruhlara, milyonlarca cana yaşamlarını veremedik. Çok öfkeliyim kız kardeşim… Seni çok özlüyorum. Gittiğine hâlâ inanmak istemiyorum… Özür dilerim Eylem, özür dilerim."



