Kızını kaybeden usta sanatçı Orhan Aydın'dan yeni paylaşım: 'Sana söz can parçam, hesabını soracağım'
Depremde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, kızı ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Aydın, "Sana söz can parçam sana söz hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, fay hattı ve çevresindeki 10 ilde büyük bir yıkıma yol açmıştı. En büyük yıkımlardan biri de Hatay'da oldu.
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da depremin daha ilk dakikalarından itibaren sosyal medya aracılığıyla, kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup, yardım istemişti.
KURTARILAMAMIŞTI
Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın, hayatını kaybetmişti. 36 saat süren çalışmaların ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.
"HESABINI SORACAĞIM"
Kızının acısıyla sarsılan Aydın, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Sanatçı, kızına şu ifadelerle seslendi:
"Begonvilleri severdi, bembeyaz papatyaları, tüm kır çiçeklerini ve kiraz-elma-zeytin-ılgın ağaçlarını. Başucuna bir zeytin ağacı diktik ve kırmızı bir begonvil. Kuşların şarkılar söylediği bir çam ormanında yatıyor. Sana söz can parçam sana söz hesabını soracağım."
Begonvilleri severdi,bembeyaz papatyaları,tüm kır çiçeklerini ve kiraz-elma-zeytin-ılgın ağaçlarını.— orhan aydın (@orhanaydin6) February 17, 2023
Başucuna bir zeytin ağacı diktik ve kırmızı bir begonvil.
Kuşların şarkılar söylediği bir çam ormanında yatıyor.
Sana söz canparçam sana söz hesabını soracağım.#eylemşafakaydın pic.twitter.com/UIuvMopcyz
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