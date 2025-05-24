Ünlü oyuncu Nazan Kesal: Fabrikada veya enginar tarlasında çalışan kadından benim ne farkım var?

'Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası'
temasıyla bu yıl ilk kez gerçekleşen Uluslararası Urla Gastronomi Film
Festivali başladı.
T24'ün aktardığı habere göre; gastronomi ve sinema odaklı atölye çalışmaları ile film
gösterimlerinin yapıldığı festivalin 'Oyuncunun Felsefesi' başlıklı bölümünde
sanatçı Nazan Kesal konuştu.
“O TARLADA ÇALIŞIYOR, BEN EKRANLARDA ÇALIŞIYORUM”
Kesal, Urla Dam sahnesindeki konuşmasında şu ifadelere yer
verdi:
"Bizim işimiz tuhaf bir biçimde ekran önünde olduğu
için seyirciyle aramızda bir açık ara mesafe bırakıyor. Ulaşılmaz yapıyor bizi.
Aslında o büyük, çok büyük bir tehlike oyuncu için. Çünkü Aslında ulaşılmaz
değiliz. Benim mesela kendim için oyunculuk nedir desem ben çorap işçisinden
bir farkım yok benim.
Fabrikada çalışan ya da şurada bizim enginar tarlalarında
çalışan kadınlarımızdan benim ne farkım var? O tarlada çalışıyor, ben de
ekranlarında çalışıyorum. Böyle kodladığın zaman felsefesini böyle oturttuğun
zaman artistlik tarafı seyirciye kalıyor. Ama işçilik ve emekçilik tarafını ben
üstlenmiş oluyorum. Dolayısıyla burada özne olan özne olan önce kendi benimle,
kendi kişiliğime, kendi oyuncu adaylığımı beslemek, büyütmek, yukarı çekmek.”