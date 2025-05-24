Ünlü oyuncu Nazan Kesal: Fabrikada veya enginar tarlasında çalışan kadından benim ne farkım var?

'Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası' temasıyla bu yıl ilk kez gerçekleşen Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali başladı.

T24'ün aktardığı habere göre; gastronomi ve sinema odaklı atölye çalışmaları ile film gösterimlerinin yapıldığı festivalin 'Oyuncunun Felsefesi' başlıklı bölümünde sanatçı Nazan Kesal konuştu.

“O TARLADA ÇALIŞIYOR, BEN EKRANLARDA ÇALIŞIYORUM”

Kesal, Urla Dam sahnesindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim işimiz tuhaf bir biçimde ekran önünde olduğu için seyirciyle aramızda bir açık ara mesafe bırakıyor. Ulaşılmaz yapıyor bizi. Aslında o büyük, çok büyük bir tehlike oyuncu için. Çünkü Aslında ulaşılmaz değiliz. Benim mesela kendim için oyunculuk nedir desem ben çorap işçisinden bir farkım yok benim.

Fabrikada çalışan ya da şurada bizim enginar tarlalarında çalışan kadınlarımızdan benim ne farkım var? O tarlada çalışıyor, ben de ekranlarında çalışıyorum. Böyle kodladığın zaman felsefesini böyle oturttuğun zaman artistlik tarafı seyirciye kalıyor. Ama işçilik ve emekçilik tarafını ben üstlenmiş oluyorum. Dolayısıyla burada özne olan özne olan önce kendi benimle, kendi kişiliğime, kendi oyuncu adaylığımı beslemek, büyütmek, yukarı çekmek.”