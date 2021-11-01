Ünlü oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle hafızalara kazınan Semra Dinçer yaşamını yitirdi.
Oyuncu Semra Dinçer, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından Haluk Levent paylaştı.
Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Akciğer kanseriydi.— Haluk Levent (@haluklevent) November 1, 2021
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/r6Gz5NwpXN
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.
Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında ‘Köşe Dönücü’ adlı dizi ile geçen güzel oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.
Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizide Hediye’nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat verdi.
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