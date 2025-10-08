Ünlü oyuncudan ‘Bilal Erdoğan’ iddiası: Petrol Ofisi’nden açıklama geldi

Oyuncu Ümit Erdim, Baba Sosyal YouTube kanalında Levent Cengizhan’a verdiği röportajda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetinde çektirilen toplu bir fotoğrafın ardından sözleşmesinin sona erdirildiğini iddia etti.

Erdim, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetindeydik, 30 kişilik toplu bir fotoğraf çekildi. Oğuzhan Koç, Mus-Car (Mustafa Akan), Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi ünlü isimlerin de bulunduğu etkinlikte çekilen toplu fotoğrafın Batuhan Mumcu tarafından Instagram’da paylaşılmasıyla fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi" ifadelerini kullanarak Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini öne sürdü.

Erdim’in sözlerine ilişkin açıklama yapan Petrol Ofisi ise şirketin oyuncuyla herhangi bir yıllık anlaşmasının bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizle ilgili farklı mecralarda ortaya atılan gerçek dışı söylemler nedeniyle kamuoyu açıklaması gereği duyulmuştur. Petrol Ofisi’nin, oyuncu Ümit Erdim ile yıllık bir anlaşması bulunmadığı gibi, yakın geçmişte gerçekleştirilen proje bazlı iş birliklerinin bir organizasyonda çekilen fotoğraflar nedeniyle durdurulduğu iddiası da tamamen asılsızdır. 1941’den bu yana Türkiye için çalışan milli bir değer olarak itibarımıza zarar veren mesnetsiz iddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımız kullanılacaktır.”