Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama: 'Kiralık katil tutmayı düşündüm...'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:28

Güncelleme: 30.07.2024 - 12:28

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, akıl sağlığıyla ilgili mücadelesi hakkında konuştuğu bir röportajında şok edici bir itirafta bulundu. Jolie, 22 yaşında bir kiralık katil tutarak hayatına son vermeyi düşündüğünü açıkladı.

'HIRSIZLIK GİBİ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYACAKTIM'

Ancak, ailesi ve arkadaşlarının kendisini ihmal ettiklerini düşünmemeleri için bu kararı aldığını açıkladı. Jolie, bir hırsızlık gibi görünmesini sağlayarak kendi ölümünü planladığını söyledi.

Jolie, IMDB'ye yaptığı açıklamada, "Bu çılgınca gelecek ama bir zamanlar birini tutmayı düşünüyordum" dedi. Bu şok edici planını ilk olarak 2003 yılında The Face dergisine verdiği bir röportajda daha detaylı olarak anlattı.

New York'ta böyle insanları bulmanın zor olmadığını belirten Jolie, gençken intiharı düşünen birçok insan olduğunu düşündüğünü söyledi.

Annesi gibi yakınlarının, kendi hayatına son vermesi durumunda yeterince çaba göstermediklerini düşüneceklerini bildiğini, bu yüzden hırsızlık süsü verilmiş bir cinayetin daha az suçluluk duygusu yaratacağını düşündüğünü açıkladı.

KARARINI DEĞİŞTİ

Jolie, "Banka hesabımda büyük bir miktar olmaması için belirli bir süre içinde para çekme planım bile vardı" dedi. Ancak hayatında bir şeylerin değişmesiyle bu karardan vazgeçtiğini belirtti.

Tomb Raider yıldızı, kiraladığı adamın kendisine kararını gözden geçirme fırsatı verdiğini ve iki ay sonra tekrar aramasını istediğini söyledi. Jolie, "Hayatımda bir şeyler değişti ve devam etmeye karar verdim" dedi.