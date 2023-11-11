Ayşen İnci'den Haluk Bilginer'e espri: 'Angelina Jolie oynasın'

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:40

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:42

Haluk Bilginer’in başrolünü oynadığı "Şahsiyet" dizisinin galası dün akşam yapıldı.

13 Kasım’da Gain’de seyirciyle buluşacak olan dizide gözler Haluk Bilginer’deydi. Yakın zamanda Angelina Jolie’yle Maria filminde başrolü paylaşan Bilginer, konuyla ilgili soruya "Biz Şahsiyet için buradayız" diyerek yanıt vermedi.

Söze dizide Haluk Bilginer’in eşi Mebrure’ye hayat veren Ayşen İnci girdi ve "Ben onun karısı Mebrure’yi oynuyordum. Üçüncü sezon olursa Angelina Jolie oynasın diye ısrar ediyormuş. Haluk Bilginer’den şikayetçiyim" diyerek espri yaptı.

Haluk Bilginer de meslektaşına sarıldı ve "Asla" dedi.

Bu arada usta aktör rol arkadaşlarını övdü ve "Muhteşem bir kadro… Ben Şahsiyet’e bayıla bayıla katıldım. Bundan 5 sene önce senaryoyu okuduğumda dedim ki; ne olursa olsun başka ne iş varsa umrumda değil. Ben bunu oynayacağım. Ve çok severek oynadım. Bu şahane ekiple çalışmaya bayılıyorum. Her gün sete giderken lunaparka giden çocuklar gibiydim. Çok mutluydum. 5 yıl sonra 2 sezonun geldiğinde Hakan Günday’ın da dediği gibi bu sefer şahsiyetini arayan bir adamın hikayesi var. Umarım hepiniz beğenirsiniz" diye konuştu.