Ünlü oyuncular Deniz Uğur ve Erdinç Gülener'in aracına saldırı!
Bir süredir Reha Muhtar’la yaşanan velayet davalarıyla gündeme gelen Deniz Uğur ve kendisi gibi oyuncu eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi. Gülener sosyal medya hesabından aracın durumunu paylaştı.
Oyuncu Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener’e ait aracın lastiği kesildi.
Gördüğü manzara karşısında şoke olan oyuncu Erdinç Gülener, sosyal medya paylaşımından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Gülener, şunları söyledi:
“Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var” dedi.
Eşinin paylaşımını yeniden paylaşan Deniz Uğur ise “Sizden korkan sizin gibi olsun.”
Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’la, çocuklarının velayeti nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelmişti.
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