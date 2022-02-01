Ünlü oyuncular tarikata katıldı iddiası
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Bektaşi tarikatına katıldığı iddia edildi.
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Bektaşi tarikatına katıldığı iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yer alan habere göre, ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr. Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yaptığı biliniyordu.
Aralarında Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de de bulunduğu bir grup ünlü oyuncu ve müzisyenin Ali Suphi lakabını kullanan Ali Osmay Güre'ye, "Baba" diye hitap ettikleri öne sürüldü.
İddiaya göre, buluşulan sofranın kuralları bulunuyor, mesela "baba" yemeğe başlamadan kimse başlamıyor, baba konuşmadan kimse konuşmuyor, telefonlara bakılmıyor.
'BABA'NIN İZNİYLE PROJEDEN AYRILDI'
Bu arada "baba"nın lafından çıkmayan ve her konuyu danışan çiftten Neslihan Atagül'ün, "Sefirin Kızı"ndan da bu nedenle ayrıldığı söylentisi var. Dizinin son sezonunda sağlık sorunları yaşayan oyuncunun projenin kendisine iyi gelmediğini belirten "baba"nın da izniyle projeden ayrılmaya karar verdiği öne sürülüyor.
'TÜM BAĞINI KESTİ'
Öte yandan ekibin önde gelen isimlerinden Murat Dalkılıç'ın kendisiyle aynı inanç sisteminde yaşayan ve eski sevgilisi Hande Erçel'in de arkadaşı olan Sitare Akbaş'a başta "bacı" derken, ilerleyen dönemde sevgili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın ekibe ilk katıldığı dönemde Hande Erçel'i de bir kez dua sohbetine götürdüğü ancak ünlü oyuncunun daha sonra yakın çevresinden de gelen tepkiyle hem Dalkılıç'la hem de arkadaş ortamıyla tüm bağını kestiği belirtildi.
Yılbaşı gecesi Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, Maslak'taki Balkabağı'nda eğlenmişti. Çıkışta muhabirlerin görüntülendiği çift, araçlarına doğru giderken arkalarından bir arkadaşları "Kadir Derviş..." diye seslenmişti.
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