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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan Maadleen’e müdahale tepkisi

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan Maadleen’e müdahale tepkisi

11.06.2025 10:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan Maadleen’e müdahale tepkisi

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etti, 2'si Türk 12 aktivist gözaltına alındı. Türk sanat müziği sanatçısı Ebru Yaşar, yaşananlara sessiz kalmadı; "Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lâzım, içimiz yanıyor" dedi.

Gemide bulunan 2'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 12 insan hakları savunucusu aktivist gözaltına alındı. Müdahalenin ardından gemiyle irtibat kesilirken, ilerleyen saatlerde Madleen gemisinin İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştığı bildirildi.

Yaşanan bu olaya sanat dünyasından da tepkiler yükseldi. Sanatçı Ebru Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Yaşar; "Gazze'ye yapılan insani yardımların nasıl engellendiğine bütün dünya şahit oldu. Vicdan durmaz, iyilik vazgeçmez, umut susmaz. Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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