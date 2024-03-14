Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'den hayranlarını korkutan açıklama: 'Temas kurmam yasak...'

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından İzmir konseri sonrasında çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:42
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'den hayranlarını korkutan açıklama: 'Temas kurmam yasak...'
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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

"CİDDİ BİR ENFEKSİYON GEÇİRİYORUM"

Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti. Özen sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz."


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