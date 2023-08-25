Ünlü şarkıcı Ömür Gedik anneanne oldu
Ünlü şarkıcı ve köşe yazarı Ömür Gedik, sosyal medya hesabından anneanne olduğunu duyurdu. Kızı Tayga Gedik'in hastane odasından, "Hoşgeldin Poyraz" notuyla paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı Ömür Gedik'in Soner Gedik'le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tayga Gedik, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Torun heyecanı yaşayan 52 yaşındaki Ömür Gedik de hastaneye gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İlk kez torun sevincini yaşayan Gedik, hastane odasından çektiği videoyu "Hoş geldin Poyraz" notuyla yayınladı
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Çanakkale'deki yangınla ilgili yeni gelişme!
- Faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?
- Enflasyonu ve hayat pahalılığını kabul etti