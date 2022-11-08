Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten 'beyin kanaması' iddialarına yanıt

08 Kasım 2022 Salı, 18:02

Ünlü televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk’ün annesi Nurten Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, iddialara yanıt verdi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Öztürk, şunları söyledi:

"Annemin sağlığıyla ilgili çıkan iddialar asılsızdır. Bu vesile ile endişelenen ve arayan herkese çok teşekkür ederiz."