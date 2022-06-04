Ümit Özdağ, 'sahte' Beyazıt Öztürk'ü tebrik etti

04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:30

Sığınmacılarla ilgili söylemleri nedeniyle siyaset gündemindeki yerini uzun süre koruyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan siyasetçi, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün ismi kullanılarak açılmış bir hesapta sığınmacılara bir yönelik paylaşımı alıntıladı. Sahte hesabın tweetini tebrik ederek paylaşan Özdağ, paylaşımı saniyeler içinde sildi.

'ARTIK BEN DE BURADAYIM' PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALAMADI

"Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım" paylaşımına kayıtsız kalamayan Özdağ, hemen bu söz konusu tweeti kendi hesabından paylaştı.

SANİYELER İÇİNDE SİLDİ

Hesabın ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'e ait olduğunu düşünen Özdağ, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" notunu düştü.

Söz konusu hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olmadığını fark eden Özdağ, paylaşımını saniyeler içinde sildi.