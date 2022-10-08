Ünlü oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra trafik kazasında yaşamını yitirdi

08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:59

İspanya'da 28 yaşındaki oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra, 24 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte tatilde olduğu Pontevedra'da araçla giderken, otomobil Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.

Haber Global'de yer alan haber göre, araç ters olarak suya gömülürken oyuncunun erkek arkadaşı kazadan sağ olarak kurtuldu. Ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın 'adam öldürme' iddiasıyla soruşturulduğu öğrenildi.

İddiaya göre cinayetle suçlanan şahıs arabadan çıkmayı başarırken, Beatriz ise yolcu koltuğunda sıkışıp hayatını kaybetti.

Beatriz Alvarez-Guerra, dramatik sanatlar eğitimi aldıktan sonra birçok kısa filmde rol aldı. Daha sonra kimi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.