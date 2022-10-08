Ünlü oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra trafik kazasında yaşamını yitirdi

İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra 28 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı halde aracı kullanan ve kazadan sağ kurtulan erkek arkadaşı cinayet ile suçlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:59
Ünlü oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra trafik kazasında yaşamını yitirdi
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İspanya'da 28 yaşındaki oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra, 24 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte tatilde olduğu Pontevedra'da araçla giderken, otomobil Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.

Haber Global'de yer alan haber göre, araç ters olarak suya gömülürken oyuncunun erkek arkadaşı kazadan sağ olarak kurtuldu. Ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın 'adam öldürme' iddiasıyla soruşturulduğu öğrenildi.

İddiaya göre cinayetle suçlanan şahıs arabadan çıkmayı başarırken, Beatriz ise yolcu koltuğunda sıkışıp hayatını kaybetti.

Beatriz Alvarez-Guerra, dramatik sanatlar eğitimi aldıktan sonra birçok kısa filmde rol aldı. Daha sonra kimi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.


Beatriz Alvarez- Guerra İspanya trafik kazası

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