Ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı'nın acı günü

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:16

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:20

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı yaşamını yitirdi.

Güzide Saçıntı'nın uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Ailenin yaptığı açıklamada, Saçıntı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

1990 yılında "Olacak O Kadar" adlı televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında ATV'nin kuruluşunda "development" bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" adlı tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir program yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, Zihni Sinir Projeleri, Şakamera, Şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın "Kuşatma Altında Aşk" adlı sinema filminde rol aldı.

2010-2012 arasında oynadığı "Çocuklar Duymasın" dizisinde "Mandıra Filozofu Mustafa Ali" karakteri ile tanındı.

2012-2016 arasında Seksenler dizisini yönetti. 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Çocuklar Duymasın'da tanındığı karakter olan "Mandıra Filozofu" filmini yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.

Ayrıca 2014'te Doksanlar dizisinde 2 bölümlük yönetmenlik yaptı.

"Kahrolsun Şey" adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından Onur Mansiyonu ödülüne değer görüldü.