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Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü

Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü

30.06.2025 10:44:00
Güncellenme:
DHA
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Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü

Balıkesirspor Kulübü’nün eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu.

Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun da büyükbabasıydı.

Metin Kaygılaroğlu’nun cenaze töreninin, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenmesi bekleniyor.

Balıkesirspor da Kaygılaroğlu'nun ölümü üzerine, "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

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