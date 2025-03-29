Usta oyuncu Cihat Tamer, protestolara katılan gençlere seslendi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 21:53

Güncelleme: 29.03.2025 - 21:53

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve süren protesto gösterilerinden yüzlerce kişi gözaltına alınırken, çok sayıda genç de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Usta oyuncu Cihat Tamer, gençlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"BİLİME, SANATA YASAK NİYE?"

Tamer bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamak; nefes almak, yemek içmek değil sadece. Yaşamak, insan gibi özgürce.

Kaba kuvvet yasak olsun; yasak olsun baskı, işkence.

Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye?"







