Usta oyuncu Zihni Göktay huzurevinde görüntülendi: Son hâli görenleri üzdü

Efsane dizi Cennet Mahallesinin “Ethem”i, usta oyuncu ve tiyatrocu Zihni Göktay hakkında yürek burkan bir detay ortaya çıktı. 45 yıllık eşi Sevinç Göktay’ı üç yıl önce kaybeden ve zor bir süreçten geçtiği bilinen sanatçının, evinin yıkım süreci nedeniyle huzurevine yerleştirildiği bir video aracılığıyla öğrenildi.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay; Cennet Mahallesindeki unutulmaz Ethem karakteri, yıllarca sahnelenen Lüküs Hayat müzikalindeki Rıza rolü ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sergilediği yüzlerce performansla hafızalara kazındı. Sinemadan televizyona, Tosun Paşadan Bizimkilere kadar birçok yapımda izleyiciyi güldüren ve düşündüren Göktay, Türk ekran tarihinin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz yıllarda eşinin ölümünün ardından yaşadığı zorlu dönemi, katıldığı bir YouTube programında “Eşim Sevinç’i kaybettikten sonra duvarlar üstüme geliyor” sözleriyle dile getiren usta oyuncunun bitkin hali dikkat çekmişti.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda Zihni Göktay’ın İstanbul Maltepe’de bir huzurevinde kaldığı ortaya çıktı. Gençlerin huzurevi sakinlerine çiçek dağıttığı videoda ustanın da huzurevinde olduğu fark edildi. Göktay’ın tüm nezaketiyle kendisine çiçek veren gence teşekkür edip “Siz kendiniz çiçeksiniz” demesi, sanatçının son halini görenleri duygulandırdı.

Usta oyuncunun huzurevine yerleşmesinin, evinin yıkım sürecine girmesinin ardından gerçekleştiği öğrenildi. Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay’ın sağlık durumu ve yaşam koşulları sanatseverlerde büyük üzüntü yarattı.