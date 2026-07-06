Usta oyuncu Zihni Göktay'ın cenaze programı belli oldu

Türk tiyatrosunda 28 yıl oynadığı 'Lüküs Hayat' ile damgasını vuran usta oyuncu Zihni Göktay, dün akşam saatlerinde tedavi altına alındığı hastanenin yoğum bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Göktay'ın cenaze programı da belli oldu.

Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür tarafından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay yarın (7 Temmuz 2026) son yolculuğuna uğurlanacak. Göktay için saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Törenin ardından Şakirin Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından usta sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından, sanat yaşamı boyunca tiyatromuza büyük katkılar sunan değerli sanatçımız Zihni Göktay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Usta sanatçımız için 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecektir. Cenazesi Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

Şehir Tiyatroları ailesi olarak, usta sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiasına ve İBB Şehir Tiyatroları ailemize başsağlığı diliyoruz."